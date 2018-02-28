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В Радищевском музее открывается выставка "Притяжение Хвалынска"

Новости
В Радищевском музее открывается выставка "Притяжение Хвалынска"

Завтра в 16 часов в новом корпусе Радищевского музея по адресу Радищева, 41 состоится торжественная презентация выставки работ участников Международного детско-юношеского пленэра имени П. А. Маскаева в Хвалынске «Притяжение Хвалынска» и награждение участников выставки, - сообщает пресс-служба музея.

Ежегодный международный детско-юношеский пленэр им. П. А. Маскаева в Хвалынске, в котором приняли участие более 150 юных художников из разных регионов России, а также из Венгрии и США – это проект Фонда развития детского и юношеского творчества «Белая ворона». Всего в программах Фонда принимают участие более 4000 детей из 55 регионов России и 17 стран мира.

Основными целями Фонда являются поддержка подрастающего поколения, одаренного в области изобразительного искусства, расширение эстетического, культурного и профессионального кругозора детей и подростков, обмен творческими достижениями и создание возможности установления тесных контактов между юными художниками из разных городов и стран, привлечение внимания общественности к проблемам творческого становления детей и подростков. Президентом Фонда развития детского и юношеского творчества «Белая ворона» является Елена Чечеткина.

Юные авторы в своих работах поднимают множество разных тем, но все они связаны между собой. Их объединяют природа, красота, художники, Петров-Водкин, Хвалынск. Одним словом, это наша родина, наша Россия. Все это понятно и знакомо каждому, независимо от места рождения.

Выставка работ участников Международного детско-юношеского пленэра имени П. А. Маскаева «Притяжение Хвалынска» открыта для посетителей с 15 февраля по 15 апреля 2018 года в новом корпусе Радищевского музея на Радищева, 41.