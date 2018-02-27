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Саратов готовится к паводку

Новости
Саратов готовится к паводку

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных резким повышением уровня паводковых вод, сегодня в Кировской районе проводилась командно-штабная тренировка.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, во время учений проводились работы по расчистке ливневого коллектора Глебучева оврага (пересечение с ул. Танкистов). На мероприятии присутствовали члены паводковой комиссии Саратова и районов, представители структурных подразделений городской администрации, МКУ «ЕДДС», МКУ «Саратовская городская служба спасения» и МУП «Водосток».

Отмечается, что подобные тренировки проводятся ежегодно. В ходе мобилизации сил отрабатываются два основных вопроса: оповещение руководящего состава Саратовского городского звена РСЧС, сил постоянной готовности о возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных резким повышением уровня паводковых вод, а также процесс выполнения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных резким повышением уровня паводковых вод.