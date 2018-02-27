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В Аркадакском районе 85-летняя женщина погибла по вине сына

Новости / ЧП
В Аркадакском районе 85-летняя женщина погибла по вине сына


В отношении мужчины 1958 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По информации СУ СКР по Саратовской области, 23 февраля между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 85-летней матерью произошла ссора. Причиной конфликта стало нежелание сына ухаживать за пожилой женщиной, которой самостоятельно передвигаться по дому было затруднительно. Будучи недовольным частыми просьбами мужчина ударил мать ладонью по щеке, от чего та упала с кровати. Когда сын стал
поднимать ее с пола, повредил ей правую ногу. Заметив, что женщина потеряла сознание, а также кровь на ее ноге, он не принял каких-либо действий для оказания помощи, а спустя некоторое время обнаружил потерпевшую без признаков жизни.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной ее смерти стала массивная кровопотеря в результате открытого перелома средней трети правой голени.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Проводится ряд судебных
экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://gkh64.ru