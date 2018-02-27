27 Февраля 2018 17:59 ВТОРНИК
Новости
16:36 | 27 февраля
В Радищевском музее открывается выставка "Притяжение Хвалынска"
15:47 | 27 февраля
Представители Национального Антинаркотического Союза выступят в ООН
14:59 | 27 февраля
Саратов готовится к паводку
14:06 | 27 февраля
В Аркадакском районе 85-летняя женщина погибла по вине сына
13:10 | 27 февраля
В Саратове продолжаются "Семейные киночетверги"
12:19 | 27 февраля
Компания «NiceCoffee» – купить кофе просто или просто купить кофе
11:33 | 27 февраля
ПФР напоминает: за несвоевременную сдачу отчетности страхователям грозят штрафы
10:48 | 27 февраля
Гандболисты "СГАУ-Саратов" вышли в "финал четырех" Кубка России
09:50 | 27 февраля
OCOIN (OCN), криптовалюта ODYSSEY выходит на южнокорейскую биржу FUNCoin
18:00 | 26 февраля
В области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Гандболисты "СГАУ-Саратов" вышли в "финал четырех" Кубка России

Новости / Главное в спорте / Спорт
Гандболисты "СГАУ-Саратов" вышли в "финал четырех" Кубка России

Вчера в четвертьфинальном матче, который прошел в Саратове в ФОКе "Юбилейный", наша команда обыграла соперников из Уфы - клуб "УГНТУ-ВНЗМ".

Изначально болельщики настраивались на очень напряженный матч. Команды уже встречались дважды в текущем сезоне. Встреча в Уфе завершилась ничейным результатом, в не менее захватывающем ответном поединке победу с преимуществом всего в один мяч одержали гости. Кубковый матч, который напрямую выводил одну из команд в "финал четырех", обещал еще более острую борьбу. И эти ожидания оправдались с лихвой.

В самом начале встречи уфимцы создали преимущество в три мяча. Однако "аграрии" смогли быстро взять себя в руки и выровнять игру. На перерыв команды ушли при счете 10:10.

Во втором тайме продолжилась игра мяч в мяч. В какой-то момент хозяева создали небольшой отрыв, однако довести матч до победы в основное время, увы, не получилось. Финальная сирена прозвучала при счете 25:25.

Участника полуфинала должна была определить серия семиметровых бросков. Невероятное хладнокровие голкиперов "СГАУ-Саратов" Андрея Дьяченко и Юрия Сергеева, отразивших четыре из пяти пенальти, решило исход встречи. "Аграрии" второй год подряд выходят в "финал четырех". Напомним, что в прошлом году наши ребята завоевали "бронзу" Кубка России.

Фото пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов"