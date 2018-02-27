Гандболисты "СГАУ-Саратов" вышли в "финал четырех" Кубка России

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Изначально болельщики настраивались на очень напряженный матч. Команды уже встречались дважды в текущем сезоне. Встреча в Уфе завершилась ничейным результатом, в не менее захватывающем ответном поединке победу с преимуществом всего в один мяч одержали гости. Кубковый матч, который напрямую выводил одну из команд в "финал четырех", обещал еще более острую борьбу. И эти ожидания оправдались с лихвой.В самом начале встречи уфимцы создали преимущество в три мяча. Однако "аграрии" смогли быстро взять себя в руки и выровнять игру. На перерыв команды ушли при счете 10:10.Во втором тайме продолжилась игра мяч в мяч. В какой-то момент хозяева создали небольшой отрыв, однако довести матч до победы в основное время, увы, не получилось. Финальная сирена прозвучала при счете 25:25.Участника полуфинала должна была определить серия семиметровых бросков. Невероятное хладнокровие голкиперов "СГАУ-Саратов" Андрея Дьяченко и Юрия Сергеева, отразивших четыре из пяти пенальти, решило исход встречи. "Аграрии" второй год подряд выходят в "финал четырех". Напомним, что в прошлом году наши ребята завоевали "бронзу" Кубка России.Фото пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов"