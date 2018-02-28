Более 4 тысяч школьников ПФО приняло участие в проекте «Вагон знаний»

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«Вагон знаний» – это познавательные путешествия для школьников на комфортабельных поездах «Дневной экспресс», которые включают в себя интерактивно-образовательную программу в пути следования, адаптированную под учебный процесс, и насыщенную программу пребывания в соседнем регионе, которая становится практическим продолжением интерактива, проведенного в пути следования.Наша область присоединилась к проекту в конце октября прошлого года, и уже произошел обмен более чем пятьюстами учащимися между Самарой и Саратовом.После успешной апробации маршрута комитетом по туризму области, турператорской компанией «Золотая вязь» и Приволжским филиалом АО ФПК принято решение по реализации нового направления – «Саратов-Волгоград».Планируется, что в рамках нового маршрута ребята не просто побывают в Волгограде или Саратове, а примут участие в интерактивной игре, в которой познакомятся с новыми городами, их историей, узнают интересные факты.