28 Февраля 2018 06:13 СРЕДА
Новости
18:00 | 27 февраля
Саратовец отправится в исправительную колонию за нападение на фельдшера "скорой помощи"
17:17 | 27 февраля
Более 4 тысяч школьников ПФО приняло участие в проекте «Вагон знаний»
16:36 | 27 февраля
В Радищевском музее открывается выставка "Притяжение Хвалынска"
15:47 | 27 февраля
Представители Национального Антинаркотического Союза выступят в ООН
14:59 | 27 февраля
Саратов готовится к паводку
14:06 | 27 февраля
В Аркадакском районе 85-летняя женщина погибла по вине сына
13:10 | 27 февраля
В Саратове продолжаются "Семейные киночетверги"
12:19 | 27 февраля
Компания «NiceCoffee» – купить кофе просто или просто купить кофе
11:33 | 27 февраля
ПФР напоминает: за несвоевременную сдачу отчетности страхователям грозят штрафы
10:48 | 27 февраля
Гандболисты "СГАУ-Саратов" вышли в "финал четырех" Кубка России
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Более 4 тысяч школьников ПФО приняло участие в проекте «Вагон знаний»

Новости


Более 4тысяч школьников из разных регионов ПФО приняло участие в межрегиональном образовательном проекте «Вагон знаний». Цель проекта - познакомить подрастающее поколение с историей нашей страны в увлекательном формате путешествий.

«Вагон знаний» – это познавательные путешествия для школьников на комфортабельных поездах «Дневной экспресс», которые включают в себя интерактивно-образовательную программу в пути следования, адаптированную под учебный процесс, и насыщенную программу пребывания в соседнем регионе, которая становится практическим продолжением интерактива, проведенного в пути следования.

Наша область присоединилась к проекту в конце октября прошлого года, и уже произошел обмен более чем пятьюстами учащимися между Самарой и Саратовом.

После успешной апробации маршрута комитетом по туризму области, турператорской компанией «Золотая вязь» и Приволжским филиалом АО ФПК принято решение по реализации нового направления – «Саратов-Волгоград».

Планируется, что в рамках нового маршрута ребята не просто побывают в Волгограде или Саратове, а примут участие в интерактивной игре, в которой познакомятся с новыми городами, их историей, узнают интересные факты.