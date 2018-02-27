В Саратове продолжаются "Семейные киночетверги"

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Показы будут проходить еженедельно по четвергам (кроме 8 марта).На экране областного киновидеоцентра будут представлены:1 марта – м/ф «Чудо-Юдо» (6+). Сюжет киноленты разворачивается в «некотором государстве», где живет Царь Еремей с тремя сыновьями. Однажды из соседнего царства пропадает Царевна Варвара, а на границе царства Еремея появляется дракон – настоящее Чудо-Юдо;15 марта – м/ф «Сказ о Петре и Февронии» (6+), созданный по мотивам «Повести о Петре и Февронии Муромских» и повествующий о чести, долге, верности и любви. Главных героев мультфильма озвучили Иван Охлобыстин, Виктор Вержбицкий, Константин Карасик, Юлия Горохова и др.;22 марта – х/ф «Норвег» (12+) – комедийная история о том, как москвич Евгений Кириллов неожиданно становится руководителем клинингового агентства, состоящего из мигранток-азиаток. Герой всеми силами пытается скрыть этот факт от своей невесты из Норвегии - типичной европейки с весьма жесткими понятиями о свободе и толерантности.В главной роли – Евгений Миронов.29 марта – х/ф «Притяжение» (12+) режиссера Федора Бондарчука. Сюжет киноленты повествует о встрече человеческой цивилизации с инопланетным разумом.Начало киносеансов – 15.00.Стоимость билета – 65 руб./чел.