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В Саратове продолжаются "Семейные киночетверги"

Новости
В Саратове продолжаются "Семейные киночетверги"

Кинозал «На Рижской» приглашает жителей города Саратова на «Семейные киночетверги». Зрителей кинозала ждет встреча с героями отечественных мультипликационных и художественных кинолент.

Показы будут проходить еженедельно по четвергам (кроме 8 марта).

На экране областного киновидеоцентра будут представлены:

1 марта – м/ф «Чудо-Юдо» (6+). Сюжет киноленты разворачивается в «некотором государстве», где живет Царь Еремей с тремя сыновьями. Однажды из соседнего царства пропадает Царевна Варвара, а на границе царства Еремея появляется дракон – настоящее Чудо-Юдо;

15 марта – м/ф «Сказ о Петре и Февронии» (6+), созданный по мотивам «Повести о Петре и Февронии Муромских» и повествующий о чести, долге, верности и любви. Главных героев мультфильма озвучили Иван Охлобыстин, Виктор Вержбицкий, Константин Карасик, Юлия Горохова и др.;

22 марта – х/ф «Норвег» (12+) – комедийная история о том, как москвич Евгений Кириллов неожиданно становится руководителем клинингового агентства, состоящего из мигранток-азиаток. Герой всеми силами пытается скрыть этот факт от своей невесты из Норвегии - типичной европейки с весьма жесткими понятиями о свободе и толерантности.

В главной роли – Евгений Миронов.

29 марта – х/ф «Притяжение» (12+) режиссера Федора Бондарчука. Сюжет киноленты повествует о встрече человеческой цивилизации с инопланетным разумом.

Начало киносеансов – 15.00.

Стоимость билета – 65 руб./чел.