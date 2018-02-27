ПФР напоминает: за несвоевременную сдачу отчетности страхователям грозят штрафы

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Обязанность страхователя представлять данный вид отчетности в органы ПФР ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, была введена в рамках нового законодательства с 1 января 2018 года. Первую отчетность страхователи представляют за 2017 год.В настоящее время по форме СЗВ-СТАЖ подали сведения чуть более 80% страхователей Саратовской области.Обращаем внимание, до конца приема отчетности осталось всего несколько дней. За непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений, к страхователю будут применяться финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.Напомним, ежегодная отчетность включает в себя следующие сведения:1. страховой номер индивидуального лицевого счета;2. фамилию, имя и отчество;3. период работы застрахованного лица у страхователя в рамках отчетного периода, за который представляется отчетность по форме СЗВ-СТАЖ, включая застрахованных лиц, заключивших трудовые договоры, либо договоры гражданско-правового характера, на вознаграждение по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы;4. периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемые особыми условиями труда, территориальными условиями или условиями для досрочного назначения страховой пенсии.Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы».