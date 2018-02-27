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ПФР напоминает: за несвоевременную сдачу отчетности страхователям грозят штрафы

Новости
ПФР напоминает: за несвоевременную сдачу отчетности страхователям грозят штрафы

Не позднее 1 марта страхователи должны предоставить в Пенсионный фонд сведения о каждом работающем у них застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы) по форме СЗВ-СТАЖ одновременно с формой ОДВ-1.

Обязанность страхователя представлять данный вид отчетности в органы ПФР ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, была введена в рамках нового законодательства с 1 января 2018 года. Первую отчетность страхователи представляют за 2017 год.

В настоящее время по форме СЗВ-СТАЖ подали сведения чуть более 80% страхователей Саратовской области.

Обращаем внимание, до конца приема отчетности осталось всего несколько дней. За непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений, к страхователю будут применяться финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Напомним, ежегодная отчетность включает в себя следующие сведения:

1. страховой номер индивидуального лицевого счета;

2. фамилию, имя и отчество;

3. период работы застрахованного лица у страхователя в рамках отчетного периода, за который представляется отчетность по форме СЗВ-СТАЖ, включая застрахованных лиц, заключивших трудовые договоры, либо договоры гражданско-правового характера, на вознаграждение по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы;

4. периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемые особыми условиями труда, территориальными условиями или условиями для досрочного назначения страховой пенсии.

Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы».