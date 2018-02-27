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OCOIN (OCN), криптовалюта ODYSSEY выходит на южнокорейскую биржу FUNCoin

Новости
OCOIN (OCN), криптовалюта ODYSSEY выходит на южнокорейскую биржу FUNCoin

СИНГАПУР – Media OutReach – OCOIN (OCN), криптовалюта ODYSSEY, сегодня «ожила» на южнокорейской бирже FUNCoin, отмечая свой успешный дебютный выход на рынок Южной Кореи.

Это означает, что инвесторы и трейдеры теперь могут торговать через любую страну или регион благодаря глобальной торговой платформе FUNCoin.

FUNCoin – одна из немногих бирж в Южной Корее, которая соответствует системе сертификации торговых названий KMC, что требуется ее правительством. Это ставит FUNCoin в ту же лигу, что и биржи, такие как Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit. Всего две недели назад ODYSSEY, фонд, основанный в Сингапуре, при содействии OCOIN (OCN), объявил, что его официальная криптовалюта была включена в шесть основных криптовалютных бирж: Huobi Pro, Gate.IO, Bit-Z, Kucoin, Bjex и Cobinhood.

Созданная два месяца назад, ODYSSEY уже стала одной из самых обсуждаемых блокчейн-платформ в экономике совместного использования. Она обещает построить децентрализованную экономику совместного доступа нового поколения и «одноранговую» экосистему. В настоящее время ODYSSEY основан на протоколе Ethereum, но он также будет сотрудничать с Qtum, используя его функциональную совместимость для предоставления универсальной, бесшовной системы с открытым исходным кодом для всех пользователей.

Софи Гуан, руководитель проекта ODYSSEY, с энтузиазмом сказала: «Мы в восторге от того, что мы вошли в списки FUNCoin. Это открывает дополнительную, настоящую торговую платформу для всех заинтересованных сторон. Южная Корея является важным рынком для нас и свидетельствует о взятом нами обязательстве работать и охватывать не только сектор своих граждан, но и пользователей по всему миру. В качестве одной из немногих бирж, которые соответствуют системе сертификации торговый названий KMC, мы уверены, что это поможет защитить и обеспечить кодекс ответственного отношения среди трейдеров».