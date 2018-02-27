В области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
По информации регионального минздрава, за прошедшую неделю, с 19 по 25 февраля, в регионе зарегистрировано 15 533 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 10 875 случаев среди детей. В целом по области заболеваемость ОРВИ и гриппом выше расчетного эпидемического порога, но по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 24,7%.
В связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ по области введены в действие до особого распоряжения комплексные планы противоэпидемических мероприятий по ОРВИ, гриппу во всех медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения области (обязательный масочный режим работы, регулярное проветривание, кварцевание и влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, обслуживание температурящих больных на дому, ограничение посещения больных в стационарах и др. в соответствии с планом мероприятий).
Министерство здравоохранения области напоминает – в целях предупреждения простудных заболеваний рекомендуется проводить неспецифическую профилактику, основой которой является здоровый образ жизни, а также прием поливитаминов.
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