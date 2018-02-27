27 Февраля 2018 05:59 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 26 февраля
В области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
17:10 | 26 февраля
Саратовец до смерти забил сожителя своей матери
16:27 | 26 февраля
В Саратове объявят победителя городского конкурса «Учитель года – 2018»
15:33 | 26 февраля
В саратовском Доме кино пройдет показ документального фильма «Андрей Звягинцев. Режиссёр» Дмитрия Рудакова
14:09 | 26 февраля
Третьекурсники Риммы Беляковой покажу дипломный спектакль "Любовь и деньги"
13:15 | 26 февраля
Начинается реализация проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области»
12:03 | 26 февраля
В Саратове отметят юбилей регионального отделения Союза театральных деятелей
10:45 | 26 февраля
В Энгельсе дорожные полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем
09:42 | 26 февраля
На саратовском ипподроме прошел Фестиваль патриотизма
22:44 | 22 февраля
Студия «ХайпКвадрат» презентовала мультфильм «Путин18плюс»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Новости / Здоровье
В области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ


По информации регионального минздрава, за прошедшую неделю, с 19 по 25 февраля, в регионе зарегистрировано 15 533 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 10 875 случаев среди детей. В целом по области заболеваемость ОРВИ и гриппом выше расчетного эпидемического порога, но по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 24,7%.

В связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ по области введены в действие до особого распоряжения комплексные планы противоэпидемических мероприятий по ОРВИ, гриппу во всех медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения области (обязательный масочный режим работы, регулярное проветривание, кварцевание и влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, обслуживание температурящих больных на дому, ограничение посещения больных в стационарах и др. в соответствии с планом мероприятий).

Министерство здравоохранения области напоминает – в целях предупреждения простудных заболеваний рекомендуется проводить неспецифическую профилактику, основой которой является здоровый образ жизни, а также прием поливитаминов.

Фото http://mamapapia.ru