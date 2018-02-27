Саратовец до смерти забил сожителя своей матери

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь со 2 на 3 февраля 33-летний обвиняемый пришел в дом к своей матери, где та проживала вместе с сожителем. Там все вместе они стали распивать спиртное. Спустя некоторое время сын стал предъявлять им претензии якобы по поводу злоупотребления спиртным. В ходе произошедшего конфликта гость нанес сожителю матери удары руками, ногами, а также табуретом по голове и туловищу, после чего покинул домовладение. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.В кратчайшие сроки злоумышленник задержан на территории Заводского района города в ходе грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время он признал вину в инкриминируемом ему деянии.Судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовногодела продолжается.Фото http://bloknot-shakhty.ru