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Саратовец до смерти забил сожителя своей матери

Новости / ЧП
Саратовец до смерти забил сожителя своей матери


Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь со 2 на 3 февраля 33-летний обвиняемый пришел в дом к своей матери, где та проживала вместе с сожителем. Там все вместе они стали распивать спиртное. Спустя некоторое время сын стал предъявлять им претензии якобы по поводу злоупотребления спиртным. В ходе произошедшего конфликта гость нанес сожителю матери удары руками, ногами, а также табуретом по голове и туловищу, после чего покинул домовладение. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В кратчайшие сроки злоумышленник задержан на территории Заводского района города в ходе грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время он признал вину в инкриминируемом ему деянии.

Судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного
дела продолжается.

Фото http://bloknot-shakhty.ru