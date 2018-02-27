В Саратове объявят победителя городского конкурса «Учитель года – 2018»

просмотров: 149

Шесть финалистов, среди которых учитель начальных классов лицея №3 имени Пушкина Елена Варламова, учитель английского языка лицея гуманитарных наук Артем Селезенев, учитель математики физико-технического лицея № 1 Екатерина Карпова, учитель английского языка гимназии № 3 Ксения Спирина, учитель музыки лицея «Солярис» Виктория Гаврилюк, учитель истории и обществознания средней школы № 24 Сергей Геращенко, провели мастер-классы.Финальное испытание традиционно предполагает раскрытие творческого потенциала учителя в рамках заданной для всех финалистов темы. В 2018 году педагогам была предложена тема «Я знаю, как это делать. Я научу вас». Члены жюри, среди которых опытные методисты и учителя - победители и призеры прошлых лет, представители общественных организаций, оценивали финалистов.В рамках предложенных мастер-классов участники пытались визуализировать свою мечту, играли в «Свою игру», исполняли одно музыкальное произведение в разных трактовках - народной, классической, джазовой и рок - обработках, применяли различные математические методы в разных науках, увидели постановку «Гамлет» Шекспира, поразмышляли о причастности каждого человека к истории государства.Итоги конкурса подводятся. Имена призеров и победителя конкурса будут объявлены на торжественной церемонии закрытия 27 февраля в 14.00 в лицее «Солярис». Победитель муниципального этапа будет представлять Саратов на региональном этапе конкурса в марте 2018 года.