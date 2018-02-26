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В саратовском Доме кино пройдет показ документального фильма «Андрей Звягинцев. Режиссёр» Дмитрия Рудакова

Новости / Культура
В саратовском Доме кино пройдет показ документального фильма «Андрей Звягинцев. Режиссёр» Дмитрия Рудакова

В саратовском Доме кино в преддверии вручения премии «Оскар» пройдет показ документального фильма «Андрей Звягинцев. Режиссёр» Дмитрия Рудакова.

Фильм-портрет Андрея Звягинцева на фоне съемок его фильма «Нелюбовь». «Нелюбовь» — единственный иностранный фильм прошлого года, представленный в номинациях всех основных кинопремий мира: Золотой глобус, BAFTA, Сезар и Оскар.

« “Андрей Звягинцев. Режиссер” — дебютная лента Дмитрия Рудакова, в которой служебный жанр «фильма о фильме» (работа над ним шла параллельно съемкам «Нелюбви») обретает значимость самоценного высказывания. Фигура Звягинцева ассоциируется с успехом, в том числе международным, и вызывает в культурном пространстве гамму сильных чувств — от искреннего восхищения до саркастического скепсиса. Фильм, хоть и мимикрирует под бесстрастный вуайеризм, ухитряется подлить масла в огонь этих страстей. Звягинцев предстает человеком столь мощным и независимым, что его образ не могут «снизить» смешные, часто нелепые подробности, всегда сопутствующие съемочному процессу и столь контрастирующие с трагическим миром “Нелюбви”».

Андрей Плахов, Коммерсант

«Должен сказать, что Андрея Звягинцева я знаю довольно давно, но, только посмотрев фильм «Андрей Звягинцев. Режиссер», я понял и смог разгадать загадку его фильмов. Если кому-то вдруг интересно то, что делает Звягинцев, если его метод для вас является загадкой, то вы можете узнать разгадку в фильме “Андрей Звягинцев. Режиссер”».

Виталий Манский, Meduza

«Каждый, у кого есть собственное мнение о режиссере Звягинцеве (неважно, с каким знаком), посмотрит фильм о съемках самых драматичных эпизодов «Нелюбви» с интересом. Поклонники увидят гения за работой (часовой док произведен той же студией, что и последние три картины Звягинцева). Недоброжелатели посмеются над тем, как он, вторя «Красоте по-американски», раз за разом запускает в кадр полиэтиленовый пакет или как докладывает изумленной съемочной группе об эффекте Вертова, то есть Кулешова, с которым только недавно впервые ознакомился».

Мария Кувшинова, The Village

«Кто-то сказал, что в работах Звягинцева нет любви. Я не согласен. Работы Андрея, на мой взгляд, наполнены такой любовью — что куда уж больше? Но если кому в “Нелюбви” не хватило любви — посмотрите данную ленту, здесь любви много, она проще и понятнее, как понятнее становится и любовь самого Андрея. Звягинцев предстает перед объективом Рудакова одновременно и “чудесным ребенком”, ищущим в каждом кадре поистине детского чуда, и шахматистом-гением, который наперед просчитывает мириады комбинаций событий в кадре и выбирает лучшее».

Евгений Тумило, Другое кино

Показ картины состоится в рамках киноклуба «Настоящий детектив» 2 марта в 19.00 в Большом зале Дома кино. Ведущая киноклуба — директор фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» Татьяна Зорина.