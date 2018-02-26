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Третьекурсники Риммы Беляковой покажу дипломный спектакль "Любовь и деньги"

Новости
Третьекурсники Риммы Беляковой покажу дипломный спектакль "Любовь и деньги"

Свою вторую дипломную работу «Любовь и деньги» по пьесам классика русской литературы и театра Александра Островского представят 7 марта 2018 года в 18-00 на Малой сцене Саратовского ТЮЗа Киселева студенты 3 курса Театрального института Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова.

"Над постановкой работают режиссёр, руководитель мастерской народная артистка РФ Римма Ивановна Белякова, художник-постановщик Ольга Колесникова.

В январе на Большой сцене ТЮЗа студенты мастерской уже представили зрителям свои танцевальные и вокальные способности в музыкальном спектакле «Однажды в Лондоне» по роману Чарльза Диккенса «Оливер Твист», премьеру готовил второй педагог курса Олег Загумённов. В новой работе по произведениям Александра Островского предстоит в полной мере раскрыться актёрскому, драматическому мастерству студентов. Камерное пространство Малой сцены ТЮЗа даст возможность молодым артистам почувствовать и увидеть своего зрителя. А аудитория сможет оценить глубину погружения в образы героев и уловить все тонкости психологического рисунка роли.

«Любовь и деньги» — это композиция из нескольких произведений Александра Островского, объединённых общей темой, противостоянием холодного расчета жадности и душевной теплоты настоящей любви. В спектакле использованы фрагменты пьес из зрелого и позднего творчества драматурга: «Шутники», «Невольницы», «Поздняя любовь», «Красавец-мужчина», «Бешеные деньги».

В 2003 году на сцене ТЮЗа Киселёва Римма Ивановна Белякова уже представляла эту композицию из пьес со своими студентами в качестве их дипломной работы. Но затронутые в пьесах Островского темы нисколько не устарели не только за прошедшие пятнадцать лет, но и за более чем столетие с момента их написания драматургом. К сожалению, и сегодня существуют те, кому брак представляется выгодной торговой сделкой, а любовь — предметом купли-продажи.

Удается ли нам сохранить в себе способность к бескорыстному и искреннему чувству? Приходите порассуждать над этим вопросом вместе с героями Александра Островского и студентами Театрального института на спектакле «Любовь и деньги» на Малой сцене ТЮЗа Киселёва. Спектакль рекомендован зрителям старше 15 лет. Даты ближайших показов: 7 и 8 марта, 28 марта. Начало в 18.00", - приглашает пресс-служба ТЮЗа Ю.П.Киселева.