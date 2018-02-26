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Начинается реализация проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области»

Новости
Начинается реализация проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области»

Конкурс начинается с сегодняшнего дня.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, в начале этого года Валерий Радаев выступил с инициативой о создании в регионе Школы молодых управленцев.

- Сегодня вопросу формирования кадрового резерва уделяется самое пристальное внимание. В любой структуре – в бизнесе, в государственных и муниципальных органах власти есть острая потребность: нужны высококлассные профессионалы, умеющие применять современные модели и формы управления. Школа молодых управленцев послужит решению этой важнейшей задачи. Мы создаем условия для подготовки квалифицированных руководителей и специалистов нового поколения, - отметил он.

По поручению главы региона была организована рабочая группа по реализации данного проекта. На сегодняшний день подготовлены положения и разработаны условия конкурса участников проекта, образовательные программы, комплекс оценочных процедур по итогам обучения и так далее. Оценка кандидатов будет проводиться на трех вузовских площадках: СГУ, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Сегодня Валерий Радаев объявил о начале конкурс в Школу молодых управленцев. На официальном портале правительства Саратовской области размещен тематический баннер. В нем представлены материалы проекта, включающие условия конкурса для участников проекта, требуемый пакет документов, перечень конкурсных испытаний и так далее.

Фото http://www.primadm.ru