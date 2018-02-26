В Саратове отметят юбилей регионального отделения Союза театральных деятелей
Торжественный вечер, посвященный 80-летию организации, пройдет сегодня в театре кукол «Теремок».
По информации министерства культуры области, для юбиляров подготовили поздравительные выступления-"капустники" театры Саратова и области. Зрителей познакомят с уникальными материалами из истории Саратовского отделения СТД.
Гостем вечера станет представитель Центрального аппарата Союза театральных деятелей Маргарита Сильянова, куратор региональных отделений СТД РФ.
Фото https://minkult.49gov.ru