В Энгельсе дорожные полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, в праздничные дни в вечернее время при патрулировании одной из улиц инспекторами ДПС был обнаружен подозрительный автомобиль, водитель которого не подчинился законным требованиям сотрудников полиции об остановке. Было организовано преследование. Уходя от погони, злоумышленник неоднократно выезжал на полосу встречного движения и совершал иные опасные маневры, представляющие опасность для участников дорожного движения. На неоднократные повторные требования инспекторов ДПС правонарушитель не реагировал.В дальнейшем к преследованиям подключились еще два патрульных автомобиля. Когда машина под управлением злоумышленника в очередной раз совершила опасный маневр, полицейскими было принято о применении табельного оружия. Было произведено несколько выстрелов по колесам авто, после оно было остановлен, водитель задержан.Как выяснилось, правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен административный материал. В настоящее время по данному факту поводится проверка.Фото http://www.kchetverg.ru