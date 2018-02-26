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На саратовском ипподроме прошел Фестиваль патриотизма

Новости


Праздник состоялся 23 февраля в День защитников Отечества.


По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в подготовке и проведении мероприятия приняли участие военные части, дислоцированные на территории Саратовской области, военно-исторические клубы, общественные организации военно-патриотической направленности.

С праздником гостей и участников фестиваля поздравили председатель областной думы Иван Кузьмин, вице-губернатор области Игорь Пивоваров, Герой России, депутат гордумы Александр Янклович, председатель правления СОО ВООВ «Боевое братство» Сергей Авезниязов и другие.

Торжественная часть мероприятия завершилась возложением цветов к памятникам погибшим воинам, корзины с цветами в сопровождении почетного караула были отправлены к памятным местам Саратова.

Затем зрители увидели захватывающую «антитеррористическую операцию», показательные выступления подразделений быстрого реагирования, перед ними прошла настоящая современная боевая техника.

На мероприятии работали 32 тематические площадки: все желающие могли пострелять из лазерного оружия, осмотреть винтовки, пистолеты, автоматы, произвести разборку автомата Калашникова.