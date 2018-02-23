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Студия «ХайпКвадрат» презентовала мультфильм «Путин18плюс»

Новости
Студия «ХайпКвадрат» завершила работу над анимационным сериалом «Путин18плюс».

Студия «ХайпКвадрат» презентовала мультфильм «Путин18плюс»

В несколько провокационном названии обыгрывается число 18, связанное с текущим годом, в который в России выберут главу государства. В сюжете мультика нынешний президент использует машину времени, чтобы переместить всех ранее возглавлявших нашу страну Владимиров Путиных в текущий год. Вместе они усядутся за круглым столом, чтобы наметить пути эффективного развития Российской Федерации.

Комментируя новость, автор проекта и лидер студии «ХайпКвадрат» Игорь Круглов заявил, что Владимир Путин — сильный лидер, который гарантирует России светлое будущее. По его словам, молодежь сейчас или подзабыла, или вовсе не знакома с тем, сколько хорошего ВВП сделал для страны. В связи с этим и было решено напомнить им об этом с помощью мультфильма и сайта путин18плюс.рф. На нем посетители могут кликнуть на рисованного президента из соответствующего года, чтобы оперативно освежить в памяти его итоги (http://www.youtube.com/watch?v=gVQwvOFMgSk).
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