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Брендовые мужские сумки в интернет-магазине

Новости
В интернет-магазине одежды и аксессуаров z077.ru появилась новая коллекция мужских сумок. Она включает качественные кожаные изделия популярных брендов. Многие из представленных моделей уже стали популярными среди покупателей в разных странах.

Брендовые мужские сумки в интернет-магазине

Особенности и наполнение коллекции
Основу каталога составляют черные изделия, которые являются наиболее практичными и оптимальными для мужчин, так как подходят под большое количество образов. Часть изделий выполнена в коричневом цвете — втором по популярности для этих товаров. Формы их разные:
1. Портфели в деловом стиле, которые выбирают для рабочих образов. Они хорошо сочетаются с классическими костюмами.
2. Сумки-планшеты, отличающиеся компактностью и вместительностью. Такие изделия подходят для решения повседневных дел. Гармоничны для спортивных и свободных образов.
3. Мужские сумки и качественные барсетки — все выполнено из материалов хорошего качества. Много внимания уделено фурнитуре, надежности и вместительности карманов.
4. Бизнес-сумки разных видов. Это что-то среднее между деловым портфелем и обычной мягкой моделью. Носятся такие изделия либо на ремне, либо на двух удобных коротких ручках.
5. Дорожные изделия. Объемные, с большим количеством свободного места и длинным прочным ремнем — такие сумки удобны, если нужно ехать в командировку, лететь в другую страну.
Такой ассортимент продукции прокомментировал один из ведущих специалистов магазина: «Мы всегда стремимся предложить нашим покупателям большой выбор вещей. Это касается как марок, так и конкретных моделей. Этот раз не стал исключением, поэтому в новую коллекцию попали изделия, наиболее популярные среди покупателей по всему миру».
О магазине z077.ru
Данная торговая площадка работает с доставкой по всей России. У ряда покупателей есть возможность заказать товары на выбор: одна модель из нескольких. Чтобы сделать заказ, достаточно воспользоваться формой онлайн-покупки или же позвонить менеджерам по телефонам, указанным на сайте.
Контакты
Телефоны: 8 (495) 725-16-40; 8 (800) 700-38-52 бесплатно по России.
Email: info@z077.ru.
Режим работы: понедельник-суббота 10-21, воскресенье 10-19.
Сайт: https://z077.ru
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