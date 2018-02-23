Театр хоровой музыки примет участие в XIX-ом фестивале Генриха Нейгауза
25 февраля состоится знаменательное событие в культурной жизни Саратова – откроется XIV фестиваль имени Генриха Густавовича Нейгауза.
Фестиваль носит имя великого музыканта и выдающегося педагога, воспитавшего несколько поколений мастеров русского пианизма и подарившего России бесценные образцы исполнительского искусства.
10 марта в зале Саратовской филармонии имени А.Г. Шнитке коллектив совместно с Академическим симфоническим оркестром филармонии исполнит знаменитый Реквием В.А. Моцарта.
Также в программе прозвучит Концерт № 23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта
Исполнители: Академический симфонический оркестр, Саратовский губернский театр хоровой музыки (художественный руководитель – Людмила Лицова). Солисты: Дмитрий ШИШКИН (фортепиано), Надежда ПАВЛОВА (сопрано), Василий ХОРОШЕВ (контратенор), Борис РУДАК (тенор), Олег ЦЫБУЛЬКО (бас). Дирижер – Филипп ЧИЖЕВСКИЙ.