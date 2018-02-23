В Саратовской области растет популярность системы "Электронная регистратура"

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В 120 медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву и работающих в системе обязательного медицинского страхования, внедрена медицинская информационная система (МИС). Более 15 тысяч медработников являются пользователями МИС и начали вести работу по формированию электронных медицинских документов.Только за 2017 год в электронном виде оформлено более 7 млн. медицинских документов, которые переданы в систему ФИЭМК (Федеральная интегрированная электронная медицинская карта). По количеству переданных электронных медицинских документов Саратовская область занимает 9 место среди регионов России.Развивается система электронной записи к врачу через Интернет, ежемесячно около 80 тысяч пациентов пользуются этой возможностью. В Саратовской области реализована запись к врачу в Электронной регистратуре и через Портал государственных услуг. Для регистрации граждан на Портале государственных услуг в поликлиниках созданы соответствующие центры регистрации и подтверждения личности, проводится разъяснительная работа с пациентами. С 10 декабря 2017 года через Портал государственных услуг гражданам области дополнительно стала доступна услуга по вызову врача на дом.