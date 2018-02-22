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Саратовцев приглашают на «Фестиваль патриотизма»

Новости
Саратовцев приглашают на «Фестиваль патриотизма»


Мероприятие уже во второй раз пройдет 23 февраля на Саратовском ипподроме и будет посвящено 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Дню защитника Отечества.

Инициаторами мероприятия выступили ветеранские организации,входящие в Общественное объединение «Братья по оружию». Оно организовано при поддержке правительства и Общественной палаты региона, администрации Саратова.

К участию приглашены воинские части, подразделения войск национальной гвардии и полиции, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, Службы спасения и ДОСААФ региона, ветераны боевых действий, офицеры запаса, участники молодёжного и детского движения, кадеты, военно-спортивные и военно-патриотические клубы и клубы исторической реконструкции, учащиеся общеобразовательных школ.

Фото http://novosti-saratova.ru