Воспитанники школы«РиФ» завоевали 13 медалей на Кубке России и Вероссийских юниорских соревнованиях
На счету саратовских спортсменов - 3 золотые, 6 серебряных, 4 бронзовых медали.
По информации министерства социального развития области, в соревнованиях по легкой атлетике, которые проходили с 17 по 21 февраля в городе Новочебоксарске (республика Чувашия), приняли участие девять воспитанников областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».
На Кубке России Анастасия Назимова стала победительницей в прыжках в длину и завоевала 2 серебряные медали в беге на 60 и на 200 метров. Татьяна Рунова победила в беге на 60 метров и стала серебряным призером в беге на 200 метров. Алексей Полянский взял серебро в тройном прыжке и бронзу в прыжках в длину. Денис Шкруднев стал бронзовым призером в толкании ядра.
Во Всероссийских юниорских соревнованиях золотую медаль в беге на 60 метров завоевал Данил Могилевский. Никита Саламатов завоевал 2 серебряные медали в беге на 200 и 400 метров. Дмитрий Санжаровский стал обладателем 2-х бронзовых медалей в беге на 60 и 200 метров.
Фото http://gorposmos.ru