На подростка с крыши упала ледяная глыба

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Как сообщают региональные СМИ, юноша проходил мимо дома №8, когда с его крыши сорвалась ледяная глыба. Подросток получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.Ситуацию прокомментировали в городской администрации. Там отметили, что для выяснения обстоятельств обрушения льда на место происшествия по адресу ул. Белоглинская, 8 выезжали и.о. председателя комитета по ЖКХ администрации Саратова Роман Бусаргин, представители администрация Октябрьского района и управляющей компании ООО «УК «Феникс»."Было установлено, что лед обрушился с надстройки над балконом пятого этажа, самостоятельно возведенной собственником помещения, - сообщили в мэрии. - Очистка кровли многоквартирного дома от снега и льда была произведена управляющей компанией 5 февраля. Пешеходная зона под опасным участком была огорожена сигнальной лентой".В администрации подчеркнули, что при наличии самовольно надстроенных козырьков или иных конструкций за их состоянием должны отвечать те лица, которые их возвели. В том числе в их обязанности входит обеспечивать своевременную уборку снега и льда в зимний период.Фото http://framedecortula.ru