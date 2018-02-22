В Саратове пройдут традиционные Фединские чтения

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По сообщению организаторов, 27 февраля в 17.00 состоится встреча с Мариной Вишневецкой (Москва), прозаиком, сценаристом, лауреатом премии Ивана Петровича Белкина и большой премии им. Аполлона Григорьева.Марина Вишневецкая – один из самых глубоких и тонких современных писателей, Она автор книг «Вышел месяц из тумана», «Увидеть дерево», «Опыты, «Архитектор запятая не мой, «Кащей и Ягда, или Небесные яблоки» и многих других. В этом году в издательстве «Самокат» вышла книга стихов для детей «Кто такие сутки?» На вечере состоится разговор об основных тенденциях современной русской литературы, автор ответит на вопросы слушателей.1 марта в 15.00 после возложения цветов к памятнику К.А.Федину состоится вечер памяти Нины Константиновны Фединой (1922–2018), дочери Константина Александровича Федина. Яркая личность, человек высочайшей культуры, Нина Константиновна явила уникальный пример бескорыстия, безвозмездно передав в дар Государственному музею К.А. Федина богатейших архив отца. Благодаря ей в Саратове теперь хранятся раритеты, связанные с вершинными именами российской и зарубежной культуры ХХ века. Имя Н.К. Фединой навсегда вписано в историю нашего города.В вечере примут участие дети Нины Константиновны – Варвара Александровна Фомина и Константин Александрович Роговин (Москва), музейные сотрудники, ученые и представители творческой интеллигенции Саратова.Будут продемонстрированы презентации, включающие редкие фото и видеоматериалы.В заключение состоится открытие выставки «По велению сердца…», посвященной памяти Н.К.Фединой.Фото http://prov-telegraf.ru