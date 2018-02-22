Вынесен приговор матери утонувшего в биотуалете малыша

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 24-летняя женщина на непродолжительный промежуток времени оставила без присмотра своего 9-месячного ребенка в квартире по месту проживания. Вернувшись, она увидела на кухне своего сына, голова и верхняя часть туловища которого были погружены в ведро биотуалета. Мать попыталась оказать малышу помощь, однако проведенные ею мероприятия не дали положительного результата, прибывшая бригада "скорой медицинской помощи" констатировала смерть мальчика.В ходе следствия было установлено, что мать мальчика не приняла каких-либо мер для безопасного нахождения ребенка в квартире. В результате своей грубой недисциплинированности, невнимательности и неосмотрительности она покинула жилое помещение, оставив без надлежащего присмотра и контроля мальчика, при учете, что к ведру биотулета имелся доступный подход.В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности смерти своему 9-месячному сыну. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.Фото https://www.business-class.su