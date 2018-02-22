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Вынесен приговор матери утонувшего в биотуалете малыша

Новости / ЧП
Вынесен приговор матери утонувшего в биотуалете малыша


Напомним, что трагедия произошла в ноябре прошлого года в Марксовском районе.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 24-летняя женщина на непродолжительный промежуток времени оставила без присмотра своего 9-месячного ребенка в квартире по месту проживания. Вернувшись, она увидела на кухне своего сына, голова и верхняя часть туловища которого были погружены в ведро биотуалета. Мать попыталась оказать малышу помощь, однако проведенные ею мероприятия не дали положительного результата, прибывшая бригада "скорой медицинской помощи" констатировала смерть мальчика.

В ходе следствия было установлено, что мать мальчика не приняла каких-либо мер для безопасного нахождения ребенка в квартире. В результате своей грубой недисциплинированности, невнимательности и неосмотрительности она покинула жилое помещение, оставив без надлежащего присмотра и контроля мальчика, при учете, что к ведру биотулета имелся доступный подход.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности смерти своему 9-месячному сыну. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Фото https://www.business-class.su