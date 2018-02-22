В Музее Боевой и Трудовой славы открылась выставка "О героях былых времен..."
В Музее Боевой и Трудовой славы открылась выставка "О героях былых времен..."
Выставка посвящена 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и Дню защитника Отечества.
В основе выставки - предметы из фондов музея. Подлинные фотографии и документы, образцы военной формы и оружия, предметы экипировки и награды охватывают период становления РККА, затем Советской Армии с 1918 по 1991 годы.
Участниками презентации стали ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., члены Региональной общественной организации «Саратовское морское собрание», ведущие сотрудники государственных архивов Саратовской области, студенты Саратовского национального исследовательского университета им. Н.Г. Чернышевского и Саратовского социально-экономического института.
Почётный гость мероприятия ветеран войны Виктор Александрович Макаров поделился с присутствующими своими фронтовыми воспоминаниями.
Подарком для участников мероприятия стали концертные номера, подготовленные лауреатом международных и всероссийских конкурсов Алексеем Асеевым.
По окончании мероприятия экскурсию по выставке «О героях былых времён…» провёл её автор – научный сотрудник научно-экспозиционного отдела музея боевой и трудовой славы А.В. Алексеев.