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16:18 | 21 февраля
В Саратове пройдут соревнования по фигурному вождению автомобилей среди людей с ограниченными возможностями здоровья
15:02 | 21 февраля
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В Саратове пройдут соревнования по фигурному вождению автомобилей среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Новости


22 февраля в 10.00 на территории автодрома Центра реабилитации, по адресу ул.Клочкова, д.81 пройдут соревнования по фигурному вождению автомобилей среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения путем повышения уровня мастерства водителей, а также формирование позитивного образа человека с ограниченными возможностями здоровья.