В Саратове пройдут соревнования по фигурному вождению автомобилей среди людей с ограниченными возможностями здоровья
22 февраля в 10.00 на территории автодрома Центра реабилитации, по адресу ул.Клочкова, д.81 пройдут соревнования по фигурному вождению автомобилей среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения путем повышения уровня мастерства водителей, а также формирование позитивного образа человека с ограниченными возможностями здоровья.