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В Ершовском районе отменен карантин по АЧС

Новости / АПК
В Ершовском районе отменен карантин по АЧС


Ситуация остается под контролем ветеринарной службы.

По информации управления ветеринарии правительства области, с 19 февраля отменен карантин по африканской чуме свиней на части природной территории вблизи села Малый Перелаз Ершовского района. Там в полном объеме выполнены мероприятия по ликвидации.

Ветеринарная служба региона продолжает работу, направленную на предотвращение возникновения новых вспышек АЧС. Только за январь текущего года инспекторами управления ветеринарии выявлено 18 нарушений ветеринарных правил содержания свиней, допущенных владельцами личных подсобных хозяйств. Отмечается, что во всех случаях АЧС в нашем регионе в ходе эпизоотического расследования были установлены факты несоблюдения ветеринарных норм, которые послужили причиной заноса инфекции в хозяйства.

Проводится разъяснительная работа среди владельцев животных по вопросам профилактики заболевания. Так, по данным, полученным от учреждений ветеринарии области, распространено более 6 тысяч информационных листовок и памяток, проведено 67 сходов граждан, посвященных вопросам профилактики АЧС.

Фото http://msh.mosreg.ru