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В Саратове пройдет акция «Мой папа – донор»

Новости / Здоровье
В Саратове пройдет акция «Мой папа – донор»


Она будет приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.

Мероприятие пройдет завтра, 22 февраля, в Саратовской областной станции переливания крови. Оно будет проводиться в рамках донорского марафона «Праздничный». К участию приглашаются все желающие. Сдать кровь можно будет с 8:00 до 13:00. Папы-доноры получат символичные подарки от службы крови.

Минздрав области напоминает, стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес - больше 50 кг.

Фото http://www.tv21.ru