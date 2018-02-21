В Саратове пройдет акция «Мой папа – донор»
Она будет приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.
Мероприятие пройдет завтра, 22 февраля, в Саратовской областной станции переливания крови. Оно будет проводиться в рамках донорского марафона «Праздничный». К участию приглашаются все желающие. Сдать кровь можно будет с 8:00 до 13:00. Папы-доноры получат символичные подарки от службы крови.
Минздрав области напоминает, стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес - больше 50 кг.
Фото http://www.tv21.ru