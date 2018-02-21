Трамвайные остановки будут объявляться голосом известного кавээнщика

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По информации пресс-службы мэрии, голос Лопаткина будет звучать в 14 вагонах "тройки". Сообщается, что кавээнщик сам предложил свои услуги, причем, на безвозмездной основе.- Я давно вынашивал эту идею, - рассказал Кирилл. - Будучи еще ребенком я с мамой часто ездил на третьем трамвае от 3-й Дачной и обратно, а на троллейбусах – по Московской до набережной к бабушке с дедушкой. Каждый раз мечтал что когда-нибудь буду ездить в трамвае, громко через микрофон объявлять остановки и всем пассажирам улыбаться. С готовым проектом я через добрых людей связался с руководством СГЭТ, озвучил им идею, мы встретились и пожали руки! Я счастлив осуществить свою мечту и бесплатно сделать полезное дело для родного города. В свои объявления я вложил все волжское тепло и доброту. Так что услышимся и увидимся в электротранспорте Саратова!Фото http://saratov-news.net