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Трамвайные остановки будут объявляться голосом известного кавээнщика

Новости
Трамвайные остановки будут объявляться голосом известного кавээнщика


Капитан команды КВН «Саратов» Кирилл Лопаткин озвучил остановки трамвайного маршрута №3.

По информации пресс-службы мэрии, голос Лопаткина будет звучать в 14 вагонах "тройки". Сообщается, что кавээнщик сам предложил свои услуги, причем, на безвозмездной основе.

- Я давно вынашивал эту идею, - рассказал Кирилл. - Будучи еще ребенком я с мамой часто ездил на третьем трамвае от 3-й Дачной и обратно, а на троллейбусах – по Московской до набережной к бабушке с дедушкой. Каждый раз мечтал что когда-нибудь буду ездить в трамвае, громко через микрофон объявлять остановки и всем пассажирам улыбаться. С готовым проектом я через добрых людей связался с руководством СГЭТ, озвучил им идею, мы встретились и пожали руки! Я счастлив осуществить свою мечту и бесплатно сделать полезное дело для родного города. В свои объявления я вложил все волжское тепло и доброту. Так что услышимся и увидимся в электротранспорте Саратова!

Фото http://saratov-news.net