Начал работу форум "Саратов-Агро-2018"

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В работе форума принимают участие сельхозтоваропроизводители Саратовской области, представители 53 компании из 12 регионов России: Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Саратовской, Самарской областей Алтайского и Ставропольского краёв.Министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева, выступая на открытии сельскохозяйственного форума «Саратов-Агро. 2018», особо подчеркнула, что мероприятие проводится в рамках подготовки к Саратовскому экономическому форуму «Движение только вперед!», который пройдет в г. Саратове 5-6 марта 2018 года.Министр пожелала всем плодотворной работы, новых деловых контактов и профессиональных открытий и выразила уверенность, что проведенные встречи дадут положительный импульс развитию сельскохозяйственной отрасли и всем участникам.В первый день форума прошел ряд мероприятий деловой программы:- панельная дискуссия с сельхозпроизводителями по вопросу приема нового урожая подсолнечника элеваторами и маслоэкстракционными заводами;- круглый стол «Перспективные технологии в животноводстве»;- конференция «Меры господдержки сельхозпроизводителей в 2018 году. Льготная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства»;- круглый стол «Проведение весенне-полевых работ в районах Саратовской области».Сельскохозяйственный форум «Саратов Агро» продолжит свою работу 21 февраля с 10:00 до 16:00 часов, на закрытой выставочной площадке во Дворце спорта (ул. Чернышевского, 63)