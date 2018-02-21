Начал работу форум "Саратов-Агро-2018"
В Саратове открыл свою работу сельскохозяйственный форум «Саратов-Агро - 2018» – крупнейшая площадка для конструктивного диалога представителей агропромышленного комплекса области, аграрной науки и производителей сельскохозяйственной техники.
В работе форума принимают участие сельхозтоваропроизводители Саратовской области, представители 53 компании из 12 регионов России: Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Саратовской, Самарской областей Алтайского и Ставропольского краёв.
Министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева, выступая на открытии сельскохозяйственного форума «Саратов-Агро. 2018», особо подчеркнула, что мероприятие проводится в рамках подготовки к Саратовскому экономическому форуму «Движение только вперед!», который пройдет в г. Саратове 5-6 марта 2018 года.
Министр пожелала всем плодотворной работы, новых деловых контактов и профессиональных открытий и выразила уверенность, что проведенные встречи дадут положительный импульс развитию сельскохозяйственной отрасли и всем участникам.
В первый день форума прошел ряд мероприятий деловой программы:
- панельная дискуссия с сельхозпроизводителями по вопросу приема нового урожая подсолнечника элеваторами и маслоэкстракционными заводами;
- круглый стол «Перспективные технологии в животноводстве»;
- конференция «Меры господдержки сельхозпроизводителей в 2018 году. Льготная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства»;
- круглый стол «Проведение весенне-полевых работ в районах Саратовской области».
Сельскохозяйственный форум «Саратов Агро» продолжит свою работу 21 февраля с 10:00 до 16:00 часов, на закрытой выставочной площадке во Дворце спорта (ул. Чернышевского, 63)