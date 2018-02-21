Состоится мастер-класс «Индустриально кино. Норильск от первого лица»

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Мастер-класс посвящен созданию интерактивных проектов и индустриальных (корпоративных) фильмов. Режиссер поделиться своим опытом работы над интерактивным фильмом «Норильск от первого лица», который был запущен в 2015 году и до сих пор считается одним из крупнейших проектов подобного формата, созданных в России.«Норильск от первого лица» — интерактивный проект Алексея Пивоварова, Александра Расторгуева и Павла Кастомарова. Фильм рассказывает об основных исторических событиях и текущей жизни самого крупного северного города в мире и его градообразующего предприятия «Норильский никель». В 2016 году фильм получил «Серебряного дельфина» на престижном фестивале корпоративных фильмов Cannes Corporate Media & TV Awards, который ежегодно в сентябре проходит в Каннах.Александр Расторгуев — автор документальных фильмов «Чистый четверг», «Дикий, дикий пляж. Жар нежных», «Я тебя люблю», «Я тебя не люблю», проектов «Срок», «Реальность», сериала Первого канала «Это я». Его работы были отмечены премиями ««Белый слон», «Триумф», «Лавровая ветвь».Несколько раз Александр Расторгуев посещал Саратов в рамках фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» и представлял свои картины «Я тебя люблю» и «Я тебя не люблю».Перед мастер-классом в малом зале «Дома кино» пройдет показ индустриальных фильмов, снятых классиками игрового и документального кино: Йорис Ивенс, Альберто Кавальканти, Микеланджело Антониони, Ален Рене. Начало сеанса в 14.00.