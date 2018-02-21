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Выдача разрешений на весеннюю охоту начнется с 19 марта

Новости
Выдача разрешений на весеннюю охоту начнется с 19 марта

Охота на водоплавающую дичь откроется с 31 марта в южной зоне области.

На территории южных (Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском) районов области с 31 марта откроется весенняя охота на пернатую дичь. Во всех остальных районах – с 7 апреля. Продолжительность весенней охоты в каждой зоне - 10 дней.

С 19 марта в комитете охотничьего хозяйства области начнется выдача разрешений на весеннюю охоту по адресу Саратов, ул. Университетская, 45/51, каб. 212. Для удобства охотников документы можно получить в районах области у инспекторов комитета.

Разрешения на добычу птиц будут выдаваться отдельно в каждую зону, северную или южную. Стоимость разрешения составляет 650 рублей на весь срок охоты. Вопросы по открытию весенней охоты можно задать по телефонам: 50-33-03, 51-22-48.

Бланк заявлений на выдачу разрешений, реквизиты для оплаты государственной пошлины можно найти на официальной странице комитета охотничьего хозяйства области в разделе «Дополнительный раздел».