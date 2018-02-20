В Москве готовится к открытию юбилейная выставка аттракционов РАППА ЭКСПО-2018
Международная выставка аттракционов, развлекательного оборудования и услуг для индустрии развлечений РАППА ЭКСПО-2018 отмечает свое двадцатилетие. Свои продукты в российской столице в первые три дня марта представят примерно двести компаний из двадцати стран. Как ожидается, на мероприятии побывают не менее 4000 профессионалов в сфере досуга, культуры и услуг.
На мероприятии можно будет увидеть практически все подразделения действующей индустрии развлечений. Среди них: оборудование для спортивных и детских площадок, аттракционы виртуальной реальности, системы автоматизации, 5D-кинотеатры, вендинг-оборудование, веревочные парки, ландшафтное оформление, организация праздничных мероприятий и другое.
Не обойдется здесь и без новшеств: планируется анонс технологий дополненной реальности, активити-парков, инновационного общепита для развлекательных центров, интерактивного видеомэппинг и др.
В ходе выставки (http://www.raapa.ru/) по традиции будет организован деловой форум профессионалов индустрии развлечений, ряд мастер-классов и тренингов проведут лучшие иностранные и отечественные специалисты, пройдет церемония вручения премии «Golden Pony Awards Moscow-2018».