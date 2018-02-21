В Доме-музее Павла Кузнецова открывается выставка "Формула любви"

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На выставке будут представлены живописные работы 2011-х — 2017-х годов и ранняя графика художницы.Выставочный 2018-й год в Доме Павла Кузнецова станет исключительно женским, без гендерной путаницы и феминистских настроений. Это просто знак уважения нашим прекрасным женщинам, сильным и красивым, уверенным и самостоятельным в жизни и творчестве. Будем считать, что мужчины любезно «уступили место» или «пропустили вперед», отойдя в сторону, чтобы мы лучше рассмотрели ряд удивительных художниц, первой в котором стоит Светлана Мазулевская.Об авторе.С 1991 по 1993 год — училась в Саратовском художественном училище на отделении дизайна у Владимира Мошникова.С 1997 по 1998 годы проходила обучение на подготовительном отделении Высшей школы искусств и дизайна в Цюрихе (HGKZ, сейчас ZHDK).С 1998 по 2003 - на отделении визуальных коммуникаций Высшей школы искусств и дизайна (HGKZ, сейчас ZHDK).В 2002 году проходила практику в студии Ахермана в Цюрихе, ФРГ.Первая персональная выставка (2016 г.) Светланы Мазулевской в доме Павла Кузнецова называлась «Топография любви». Теперь в кузнецовских залах открывается «Формула любви». Очевидно, художница благодаря ясному, аналитическому мышлению и специальному дизайнерскому образованию тяготеет не просто к передаче собственных мыслей и чувств, но скорее к их разбору, классификации.В первом случае «Топография любви» являлась эдаким атласом, в котором собраны рисунки и тексты, рисунки-тексты, «фрагменты и детали проектов», несуществующих романов и стихов, случайные реплики. Сейчас же художница пытается вывести формулу. И если «Топография любви» - это все-таки рефлексия личных переживаний, рассказ о собственном опыте, опыте любви к определенному человеку, выставка-чувство, где «территория» этого чувства не ограничена, то в «Формуле любви» понятие Любви расширяется до общечеловеческого, архетипического, но имеет определенные достаточно четкие границы выведенной автором формулы. Такой дуализм разума и чувств - основной вектор творчества Светланы Мазулевской, и как удивительно это в ней уравновешено (образ чаши весов — образ, увиденный самой художницей). Так, в проекте «Атмосферные явления или знаки препинания» автор размещает изображения атмосферных явлений, стихийных и непредсказуемых в соседстве с абстрактными изображениями (символами).Проект «Формула любви» тоже включен в систему противовеса проекта «Танатос», где автор размышляет о войне, смерти и разрушении. По словам художницы, в определенный момент появилась потребность в позитивном высказывании. Светлана захотела положить на «чашу весов» нечто противоположное и даже большее, чем Смерть, и этим большимоказалась не Жизнь, а Любовь, Сияние вечное и бесконечное. Любовь — поле или полотно, из которого художница «высвобождает сгустки размышлений», и уже в процессе кропотливой работы раскладывает их на элементы с определенным набором качеств. Художница не ставит задачи исследовать все пространство Любви. Она вычленяет наиболее «тревожащие» сознание зоны, работая с ними.Любовь = Память = Свет (растворение в Свете) = «Исчезновение» + «Уходящие» + «Спящая Гельвеция» + «Случай на детской площадке» + «Райский сад»Любовь = Жизнь = «Жизнеутверждающая»Любовь = Отношения = «Пара Пикассо» + «2» + «ЗАГС»Любовь = Первоматерия = Космос = «Ящик» + «Истина» + «Шапка» + «Box»«Формула» распространяется и на всё пространство музея. Не только элементы одной работы взаимодействуют другом с другом, взаимодействуют и сами работы, которым отведены свои стены и свои залы. Для правильного восприятия и считывания важно и содержание работы, и ее соседство.Хотя художница допускает личные интерпретации своих произведений и даже настаивает на них, но тем не менее дает многим из них очень четкие характеристики:«Остров» - место, где начинается все в жизни человека, его мир — его дом детства. «Ржавчина» - намеки на ржавеющие детали нас самих, в той части нашей психики, в которой, как в гараже, свалены давно забытые или вытесненные воспоминания». «Небо» - мечта полета тех саратовских детей, что выросли рядом с авиационным заводом и провожали взглядами взлетающие самолеты по одну сторону горизонта и дельтапланы, спускающиеся с противоположного холма».«Box» — точка, она же новое начало. Это некий ящик, сгусток энергии, хранитель первоматерии, способный пережить нас и развернуться вновь во всем многообразии форм. В таком боксе моя мама хранила нитки, но мне казалось, что когда он закрыт, в нем может оказаться все что угодно, что это тайный портал, выход в открытый космос».