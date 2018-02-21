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Балашовский драмтеатр провел двухдневные гастроли

Новости
Балашовский драмтеатр провел двухдневные гастроли

Балашовский драматический театр 16-го февраля со спектаклем «Ночь перед Рождеством», поставленным в рамках проекта «Театры малых городов», инициированного партией «Единая Россия», выезжал на двухдневные гастроли по городам области.

17 февраля эту постановку увидели зрители Балакова, а 18 февраля она была представлена театралам Вольска.

В 2018 году по проекту «Театры малых городов» БДТ ставит спектакли «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира и «Вожак» З. Станку, на которым работа в театре началась полмесяца назад.

Премьера постановки назначена на 22-24 марта.