Балашовский драмтеатр провел двухдневные гастроли
Балашовский драматический театр 16-го февраля со спектаклем «Ночь перед Рождеством», поставленным в рамках проекта «Театры малых городов», инициированного партией «Единая Россия», выезжал на двухдневные гастроли по городам области.
17 февраля эту постановку увидели зрители Балакова, а 18 февраля она была представлена театралам Вольска.
В 2018 году по проекту «Театры малых городов» БДТ ставит спектакли «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира и «Вожак» З. Станку, на которым работа в театре началась полмесяца назад.
Премьера постановки назначена на 22-24 марта.