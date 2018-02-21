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Михаил Бабич примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества

Новости


21 февраля 2018 года в Нижегородской государственной академической филармонии полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества.

В числе почетных гостей торжественного мероприятия – председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов.

День защитника Отечества – один из важнейших праздников в календаре россиян. Это день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и охраняющих ее покой в мирное время.

Наша страна всегда гордилась своими защитниками, их воинским искусством, доблестью и блестящими победами. Верные своему призванию и присяге, российские офицеры и сегодня являются надежной опорой нашей Родины.

В России чтут, любят и помнят своих героев. Это люди, которые ковали военную славу Российской Империи, победили в Великой Отечественно войне, выполняли интернациональный долг в Афганистане и сейчас выполняют боевые задачи в Сирии. На их примерах воспитываются тысячи молодых ребят, подрастающее поколение нашей Родины и новое поколение наших героев.

На праздничном концерте, организованном по инициативе полпреда Президента России Михаила Бабича, соберутся ветераны боевых действий, защитники Отечества, представители силовых ведомств и ветеранских организаций, студенты вузов, слушатели Нижегородской Академии МВД РФ и ФГКОУ Институт ФСБ России, кадеты, юнармейцы, лучшие офицеры подразделений ПФО.