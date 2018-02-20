В Саратове подходит к концу областной этап всероссийской олимпиады школьников
21 и 22 февраля ученики школ области примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по китайскому и испанскому языкам.
В олимпиаде по испанскому языку планируют принять участие 10 школьников, в олимпиаде по китайскому языку - 5 участников.
Олимпиада пройдет на базе средней школы № 2 с углубленным изучением предметов им. В.П. Тихонова г. Саратова. Оценивать знания школьников будут представители Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Международной языковой академии г. Саратов.
Попробовать свои силы в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников могут участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также школьники, которые стали победителями и призёрами регионального этапа в прошлом учебном году.