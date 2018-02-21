УФСБ объявляет набор на учебу в профильные учебные заведения

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Обучение проводится по очной форме.Требования к кандидатам:- возраст до 24 лет;- среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное образование.В качестве вступительных испытаний зачитываются результаты сдачи ЕГЭ, дополнительного испытания профильной направленности и оценки уровня физической подготовленности.Курсанты имеют статус военнослужащих, срок обучения в образовательных учреждениях засчитывается в выслугу лет. В период обучения они обеспечиваются жильем, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, вещевым и денежным довольствием. На курсантов распространяются социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников органов федеральной службы безопасности. После окончания учебного заведения выпускники распределяются к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученными специальностями.Дополнительно осуществляется набор кандидатов на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России на должности прапорщиков.Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, годные по медицинским показаниям к прохождению военной службы.Кандидаты на учебу и службу в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор.По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УФСБ России по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д. 77, тел. 8 (8452) 373-362, 373-354