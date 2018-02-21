«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «В Новый год – без долгов!»

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В этом году на акцию откликнулись более 5 тыс. жителей, которые в срок до 31 декабря 2017 г. погасили свои долги за потребленную тепловую энергию и внесли авансовый платеж за декабрь. Именно среди них в соответствии с номерами лицевых счетов специальная компьютерная программа методом случайного выбора и ранжирования полученных результатов определила 28 победителей, один из которых выиграл главный приз – сертификат на путешествие.Все выигравшие номера участники акции «В Новый год - без долгов!» могут узнать на официальном сайте Саратовского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» http://saratov.esplus.ru/. Жителей г. Саратова и Энгельса, обнаруживших номера своих лицевых счетов в представленном на сайте перечне, энергетики просят связаться с офисом обслуживания клиентов по телефонам в г. Саратове (8452) 98-69-00, 98-69-88, в г. Энгельсе (8453) 54-42-75 или по электронной почте sarsbyt@tplusgroup.ru для уточнения удобного способа получения приза. В ближайшее время победителям акции будут направлены соответствующие письма.