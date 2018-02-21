21 Февраля 2018 05:06 СРЕДА
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18:00 | 20 февраля
В Доме-музее Павла Кузнецова открывается выставка "Формула любви"
17:07 | 20 февраля
Балашовский драмтеатр провел двухдневные гастроли
16:09 | 20 февраля
УФСБ объявляет набор на учебу в профильные учебные заведения
15:33 | 20 февраля
Михаил Бабич примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества
15:00 | 20 февраля
«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «В Новый год – без долгов!»
14:19 | 20 февраля
В Москве готовится к открытию юбилейная выставка аттракционов РАППА ЭКСПО-2018
14:10 | 20 февраля
Саратовский СТД празднует 80-летие
13:40 | 20 февраля
В Саратове подходит к концу областной этап всероссийской олимпиады школьников
13:17 | 20 февраля
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11:16 | 20 февраля
Саратовцы смогут стать участниками ежегодного фестиваля авторской песни «Гринландия»
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«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «В Новый год – без долгов!»

Новости


Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел розыгрыш призов среди участников акции «В Новый год – без долгов!» в Саратове и Энгельсе.

В этом году на акцию откликнулись более 5 тыс. жителей, которые в срок до 31 декабря 2017 г. погасили свои долги за потребленную тепловую энергию и внесли авансовый платеж за декабрь. Именно среди них в соответствии с номерами лицевых счетов специальная компьютерная программа методом случайного выбора и ранжирования полученных результатов определила 28 победителей, один из которых выиграл главный приз – сертификат на путешествие.

Все выигравшие номера участники акции «В Новый год - без долгов!» могут узнать на официальном сайте Саратовского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» http://saratov.esplus.ru/. Жителей г. Саратова и Энгельса, обнаруживших номера своих лицевых счетов в представленном на сайте перечне, энергетики просят связаться с офисом обслуживания клиентов по телефонам в г. Саратове (8452) 98-69-00, 98-69-88, в г. Энгельсе (8453) 54-42-75 или по электронной почте sarsbyt@tplusgroup.ru для уточнения удобного способа получения приза. В ближайшее время победителям акции будут направлены соответствующие письма.