Саратовский СТД празднует 80-летие

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Саратовское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ (ВТО) является структурным подразделением СТД РФ (ВТО) и работает по уставу СТД РФ. Союз театральных деятелей Российской Федерации ведёт свою историю с 1877 года, когда было основано «Общество взаимного вспоможения русских артистов» (1877–1883 гг.). Союз является также правопреемником «Общества для пособия нуждающимся сценическим деятелям» (1883–1894), Императорского Русского театрального общества (1894–1919), Русского театрального общества (1919–1933), Всероссийского театрального общества (1933–1986).Саратовское отделение Всероссийского театрального общества было организовано в 1938 году как региональное образование. В Саратовской организации ВТО-СТД, как в капле воды, отражаются закономерности деятельности и история ВТО в целом.Весьма знаменательным представляется тот факт, что во главе организации всегда находились наиболее известные, талантливые, всеми уважаемые деятели театра, которые внесли большой вклад в историю театрального искусства непосредственно своими сценическими работами, а также организаторской творческой деятельностью, которую они продолжали и на общественной работе в качестве главы ВТО.Так, первым Председателем Правления с 1938 по 1940 г.г., а затем с 1942 г. по 1945 г. был крупнейший артист Саратовской сцены — народный артист РСФСР Иван Артемьевич Слонов, и его заместителями были: директор театра оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского Макс Ефимович Ганелин, а затем — солист того же театра — заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР Глеб Владимирович Серебровский.В последнюю четверть столетия Саратовскую организацию ВТО, а затем СТД, возглавляли: с 1973 г. по 1980 г. — народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, главный режиссёр и художественный руководитель ТЮЗа Юрий Петрович Киселёв. С 1980 г. по 1991 г. – народная артистка СССР, лауреат государственной премии РСФСР профессор Валентина Александровна Ермакова.В 1991 году на Отчётно-выборной конференции Саратовского отделения СТД РФ Председателем отделения был избран, а через 5 лет переизбран на второй срок народный артист РФ, лауреат Государственной премии России, профессор, главный дирижёр и художественный руководитель академического театра оперы и балета Юрий Леонидович Кочнев.С ноября 2000 года по февраль 2007 года штатным заместителем Председателя была заслуженный работник культуры Руфь Жозефовна Тараканова.С февраля 2007 года в должности штатного заместителя Председателя Отделения работает актриса Саратовского театра оперетты Любовь Егоровна Данилова.С 2013года исполняла обязанности Председателя Отделения, а с 30 ноября 2015 года на VIII Отчетно-выборной конференции Саратовского отделения СТД РФ (ВТО) большинством голосов была избрана Председателем Народная артистка РФ, профессор, лауреат Премии «Золотая маска», заведующая кафедрой мастерства актёра Театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Почётный гражданин Саратовской области — РИММА ИВАНОВНА БЕЛЯКОВА.