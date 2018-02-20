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Обращения по уборки снега и наледи принимают на «горячих линиях»

Новости


За минувшие сутки Единая дежурно-диспетчерская служба Саратова приняла 1 128 сообщений от граждан.

Поступило 3 обращения о пожарах, 4 – об аварийных ситуациях на тепло-, газо - и водопроводных сетях, 74 жалобы на неочищенные дворы и дороги, 14 – на остановку движения общественного транспорта. 38 саратовцев вызывали экстренные службы.

По вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на телефоны «горячих линий», которые работают в каждом районе города. Дежурные готовы ответить по телефонам:

Волжский район – 26-33-87,

Фрунзенский район – 26-11-27,

Ленинский район – 63-34-10,

Октябрьский район – 27-94-16,

Кировский район – 26-13-46,

Заводской район – 96-45-85.

За сутки в Волжском районе принято 2 сообщения, в Кировском - 14, в Ленинском – 4, в Заводском – 4, в Октябрьском - 22, во Фрунзенском – 8. Работа горячих линий продолжается.