Обращения по уборки снега и наледи принимают на «горячих линиях»
За минувшие сутки Единая дежурно-диспетчерская служба Саратова приняла 1 128 сообщений от граждан.
Поступило 3 обращения о пожарах, 4 – об аварийных ситуациях на тепло-, газо - и водопроводных сетях, 74 жалобы на неочищенные дворы и дороги, 14 – на остановку движения общественного транспорта. 38 саратовцев вызывали экстренные службы.
По вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на телефоны «горячих линий», которые работают в каждом районе города. Дежурные готовы ответить по телефонам:
Волжский район – 26-33-87,
Фрунзенский район – 26-11-27,
Ленинский район – 63-34-10,
Октябрьский район – 27-94-16,
Кировский район – 26-13-46,
Заводской район – 96-45-85.
За сутки в Волжском районе принято 2 сообщения, в Кировском - 14, в Ленинском – 4, в Заводском – 4, в Октябрьском - 22, во Фрунзенском – 8. Работа горячих линий продолжается.