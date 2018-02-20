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Саратовцы смогут стать участниками ежегодного фестиваля авторской песни «Гринландия»

Новости / Культура


До этого им предстоит побороться за победу в заочном конкурсе «Люблю тебя, моя Россия!».

По информации организаторов, заочный конкурс в рамках проекта «Гринландия» ежегодно проводится с 2010 года. В этом году тема конкурса «Люблю тебя, моя Россия!» была выбрана народным голосованием. Заявки принимаются до 30 марта. Отбор пройдет по трем номинациям: "Основной конкурс", "Школьная мастерская" и "Семейная мастерская".

Победители заочного конкурса будут приглашены на Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», который традиционно пройдет с 19 по 22 июля на живописном берегу реки Быстрица в Кировской области.

Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», бессменным организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, ведет свою историю с 1986 года. Он назван в честь писателя Александра Грина, который родился и провел детство на Вятской земле.