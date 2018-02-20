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День студента провела в Новосибирске компания «Балтика»

Новости
День студента провела в Новосибирске компания «Балтика»

День открытых дверей для студентов организовали на заводе компании «Балтика» в Новосибирске 17 февраля.

Подобное мероприятие для будущих специалистов разных профилей состоялось на заводах компании и в ряде других российских городов. Для молодежи была устроена специальная образовательно-развлекательная программа, включающая экскурсию по производству и занимательный спортивный квест.

На заводе «Балтика» студентам показали, как устроена система контроля качества, какие применяются инновационные технологии производства, особое внимание было уделено производству безалкогольных сортов пива (потребителям предлагается семь сортов пива с нулевым содержанием алкоголя). Организаторы подчеркнули, что «Балтика» тесно связана со спортом, выступая не только партнером и спонсором важных спортивных событий, марафонов и лайфстайл-мероприятий, а также сборной РФ по футболу и РФС. Компания рассматривает спонсорство как возможность пропагандировать здоровый образ жизни и развивать культуру потребления пенного напитка среди болельщиков и обычных потребителей (http://corporate.baltika.ru/m/7916/eksperty_baltiki_podelilisy_luchshimi_praktikami.html).