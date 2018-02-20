Житель Саратова отсидит 8 лет за причинение смерти брату

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 31 марта на 1 апреля прошлого года между осужденным и его 50-летним братом в их квартире в Санаторном проезде произошел конфликт. Его причиной послужило то, что старгий родственник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпил спиртное и съел продукты, приобретенные младшим братом для проведения поминального обеда.В ходе ссоры тот нанес потерпевшему множественные удары ногами в обуви, в грудь и голову. С полученными повреждениями мужчину госпитализировали в лечебное учреждение. Спустя два дня он скончался.Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.