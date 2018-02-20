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Возможности недобросовестных конкурентов ограничит новый ГОСТ

Новости
Возможности недобросовестных конкурентов ограничит новый ГОСТ


Недавно в СМИ и интернете прошла ажиотажная волна информации о введении нового ГОСТа на полукопченые колбасы. Представители мясоперерабатывающего производства РЕМИТ поделились своим мнением о нововведении.

Специалисты завода отметили, что ассортимент РЕМИТа состоит в большей степени из премиальной мясной гастрономии, поэтому к введению обновленного ГОСТА здесь относятся положительно. Главная причина – документ значительно сокращает возможности для недобросовестной конкуренции. Кроме того, ГОСТ не только не вредит потребителям, но и предоставляет им намного больше достоверной информации о продукте.

Новый ГОСТ делит полукопченые колбасы на четыре категории: «А» – с содержанием мышечных волокон не менее 80 %, «Б» – от 60 до 80 % мяса, «В» – не менее 40 %, «Г» – 20-40 % и «Д» – 20 %. Это дает возможность привести выпуск продукции к общим требованиям, так как сегодня в РФ есть производители, выпускающие колбасы не только по ГОСТу, но и по Стандартам организации (ТУ, СТО).

Новый ГОСТ принят 22 декабря 2017 года, а начнет официально действовать с 1 января 2019 года. Этот стандарт дает определения всех критериев для отнесения продукции к группе полукопченых колбас, в том числе категорий, органолептических и физико-химических показателей.