«Большие гастроли»: театр драмы имени И.А.Слонова примет на сцене знаменитую «Табакерку»

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Они пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли» с 21 по 25 апреля. Организует показы спектаклей знаменитой «Табакерки» на сцене академического театра драмы имени И.А.Слонова Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. Министерство культуры России учредило его для реализации полномасштабных гастролей ведущих театров страны. Саратовская публика увидит «Кинастон» (режиссер Евгений Писарев), «Волки и овцы» (постановка Константина Богомолова), «Брак 2.0» (сценическое воплощение чеховских рассказов Александром Мариным) и «Школа жен» (автор сценической версии адаптированной Дмитрием Быковым «высокой комедии» Жана Батиста Мольера — Александр Хухлин).КинастонО спектакле режиссера Евгения Писарева заговорили еще задолго до его премьеры (она состоялась в октябре прошлого года). «Кинастона» очень ждали. И зрители, и критики. Ожидания оправдались. Этот спектакль-событие называют постановкой, в попытке отозваться о которой зрители самым тщательным образом подбирают слова.Спектакль "Кинастон" создан по пьесе американского драматурга, сценариста Джеффри Хэтчера. Автор очень популярен на Бродвее. В свое время Хэтчер был увлечен английской театральной школой, изучением истории развития и становления театрального искусства в Лондоне. Неудивительно, что многие произведения драматурга посвящены служителям Мельпомены тех времен.Постановка Писарева по пьесе Хэтчера – звезде театральных лондонских подмостков 17 века Эдварде Кинастоне. Актер прославился исполнением женских образов. Своим обаянием, изяществом и тонкостью в их воплощении Кинастон доводил зрителей до обморока. Некоторые зрители отказывались верить в перевоплощение и просто не могли понять, кто перед ними: мужчина в дамском наряде или в самом деле женщина? Однако положение Кинастона и подобных ему актеров пошатнулось после указа Карла II, по которому театральные компании должны были принять в свои труппы актрис.Этот поворотный момент театральной истории в постановке Театра под руководством Олега Табакова превращен в захватывающее, весьма озорное, а местами и провокационное действо, которое на сцене саратовской Академдрамы театралы нашего города смогут посмотреть 21 и 22 апреля. Заглавную роль исполняет Максим Матвеев. Его существование в данном спектакле критики называют высочайшим проявлением актерского мастерства. Ждем спектакль с нетерпением!Волки и овцы23 апреля Театр Олега Табакова представляет в Саратове «Волки и овцы» А.Н.Островского в постановке Константина Богомолова.«Трактовку Богомоловым пьесы о мечтающей о любви богатой красавице Купавиной и кипящих вокруг нее страстях можно назвать достаточно вольной, но это не должно смущать, ведь благодаря внесенным изменениям режиссеру удается решить поставленные перед собой и артистами задачи. Так, например, действие переносится на несколько десятилетий вперед, в первую половину XX века (тогда как у Островского речь идет о 1870-х годах). Меняются согласно задумке смысловые акценты. Перед нами не помещичий, купеческий мир, хорошо известный по пьесам Островского, а новая, некая условная реальность: декорации выдержаны в черном, белом и красном цветах, что, несомненно, может напомнить зрителю традиционные цвета Германской империи; по ходу действия звучат немецкие песенки и марши, как бы уводящие нас из России. Вместе с тем в Германии зритель не оказывается.«Волки и овцы» Богомолова — это, по определению критика Романа Должанского, острый «актуальный антифашистский и антирелигиозный памфлет», рассчитанный на понимание сказанного в нем современным зрителем. Спектакль намекает зрителю на многие реалии нашего времени и является, возможно, неким предостережением от того, что может произойти», - презентует постановку в релизе пресс-служба театра.От себя возьмем смелость добавить, что "Волки и овцы» - один из немногих спектаклей, во время которого пинг-понг эмоциями между актерами и зрителями не прекращается ни на секунду, если даже смотришь телеверсию этой постановки. Она не оставляет равнодушным, и, безусловно, найдет своего преданного зрителя и среди саратовской публики.«Брак 2.0»24 апреля состоится показ спектакля Александра Марина «Брак 2.0». Идея постановки по ранним произведениям А.П.Чехова принадлежит Олегу Табакову.«Говоря о водевилях Чехова, нельзя не вспомнить фильм «Свадьба» 1944 года с Фаиной Раневской, Алексеем Грибовым, Эрастом Гариным, Зоей Федоровой. После той хрестоматийной постановки кажется сложным вновь обращаться к этому материалу. Однако, по признанию самого Марина, фильм он пересматривал не единожды, и это нисколько не помешало ему, а даже наоборот — подстегнуло к созданию нового, актуального и понятного современному зрителю спектакля.Оказывается, что сегодня, как и во времена Чехова, главной темой остается вечный выбор перед вступлением в брак: вопросы бытовые, житейские, превращающие брак из некоего таинства в систему купли-продажи, в которой каждый поглощен поисками выгоды. А в центре всего неизменно находится невеста. Должно быть, именно поэтому в спектакле главными оказываются женщины — героини Яны Сексте, Алены Гончаровой, Алены Лаптевой, Луизы Хуснутдиновой и Марианны Шульц. Ведь они как будто запрограммированы на брак, на создание семьи. Это — главная цель в их жизни. И движет ими отнюдь не чувство, а яростное, почти истерическое желание во что бы то ни стало выйти замуж и иметь возле себя мужа, каким бы кривым, косым, глупым и расчетливым он ни был.Александр Марин ставит Чехова гротескно, придавая персонажам мультипликационность, в духе фильмов Тима Бертона, когда гипертрофированным кажется все. Его герои кричат, дерутся на кулаках или ножах, душат друг друга, прибивают к столу, режут, колют, выдирают волосы. Однако сквозь внешнюю комедийность ясно виднеется печать какой-то обреченности, присущей всем героям Чехова. Здесь и тема крайнего одиночества и зависти к чужому счастью, и эта горьковская, щемящая нотка человека, который не может вписаться в циничную систему мироустройства», - такой характеристикой коллектив театра сопровождает постановку.Школа женВ финальный вечер Больших гастролей на сцене театра драмы имени И.А.Слонова «откроется» «Школа жен». «Высокая комедия», написанная Жаном Батистом Мольером в 1662 году, наравне с анекдотическими, фарсовыми ситуациями ставит серьезные нравственные и социальные проблемы.История немолодого буржуа Арнольфа (Ла Суша), этакого «теоретика счастливого брака», который вывел формулу идеальной жены и попытался апробировать ее на бедной деревенской девочке, у всех на слуху.Современное звучание произведению придал поэт Дмитрий Быков, который перевел для «Табакерки» «Школу жен» в своем неповторимом стиле и с большим чувством юмора.Саратовцам будет любопытно посмотреть постановку Александра Хухлина с Александром Семчевым в главной роли еще потому, что данное название есть и в репертуаре Саратовского академического театра драмы. «Школа...» режиссера Эрвина Гааза в Академдраме звучит тоже в переводе Быкова. Трактовка восхищает изящной простотой, а рассекающие пространство сцены декорации-ширмы подобны акульим плавникам в море интриг. Динамика в «Школе жен» по-саратовски – своего рода оберег от скуки и «музейности» - верных спутников пьес эпохи классицизма. А какое решение образов! Незадачливый жених здесь – режиссер происходящего. К тому же "саратовский" «месье Пень» (Заслуженный артист Игорь Баголей) не недотепа и бросает вызов судьбе, пытаясь до конца бороться за невесту.Каким предстанет Арнольф в исполнении Заслуженного артиста России Александра Семчева, нам предстоит узнать 25 апреля.Большие гастроли грядут! Не пропустите!Публикация подготовлена Еленой Маркеловой (при использовании официального сайта www.tabakov.ru).Фото m.vseconcerty.ru