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Радищевский музей открывает выставку одной иконы

Новости / Культура
Радищевский музей открывает выставку одной иконы

20 февраля в 16 часов в Петровском зале исторического корпуса Радищевского музея на Радищева, 39 состоится открытие выставки одной иконы. Сотрудники Радищевского музея и Хвалынского краеведческого музея расскажут о редком экспонате - иконе XVI века «Святой митрополит Петр Киевский и всея Руси», об истории реставрации и возвращения этой иконы в музейное пространство.

Этот образ был восстановлен реставраторами Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Москва), куда он попал в 1964 году. Одной из главных задач создания этого уникального музея было спасение древнерусских памятников из полуразрушенных храмов и местных музейных учреждений, которые не могли хранить подобные произведения. Его коллекция комплектовалась с 1950-х годов с помощью многочисленных экспедиций по прославленным российским религиозным центрам и местам, известным своими иконописными традициями. В Хвалынском краеведческом музее московские специалисты отобрали для своего собрания ряд икон XV – XVIII веков. Все иконы находились на тот момент в тяжелейшем состоянии. Происходили эти произведения из Черемшанских старообрядческих монастырей и скитов.

Хвалынское старообрядчество стало преемником известнейших монастырей, возникших в конце XVIII века в Заволжье, на реках Большой и Малый Иргиз. После их жестокого уничтожения в 1830–1840-х годах, в южные окрестности Хвалынска переместилась часть братии вместе с некоторыми реликвиями. Местные жители, сторонники старой веры с давнейших времен, способствовали организации старообрядческих монастырей в урочище Черемшан (по названию реки Черемшанки). Постепенно здесь сформировался крупнейший на то время в России старообрядческий центр Белокриницкого согласия, состоявший из ряда обителей и скитов. В Успенском мужском монастыре, а также во Введенском женском монастыре, по свидетельству посещавших их современников, хранились древние иконы. После закрытия черемшанских обителей в 1918-1920-х годах их реликвии частично были переданы в местный краеведческий музей.

Старообрядцы всегда дорожили древними реликвиями и памятниками дониконовского православия. Огромный вклад внесло старообрядчество в сохранение технологий древнерусского иконописания, отторгнутых в XVIII–XIX веках новым религиозным искусством, ориентированным на западные образцы. Благодаря особой заинтересованности старообрядцев в собирательстве древностей, до нас дошли многие произведения древнерусской культуры. Одним из таких памятников является представляемая икона из хвалынского музея.

Образ святого митрополита Петра Киевского и всея Руси (вторая половина XIII века – 1326) издавна почитается Русской православной церковью. Прежде всего, святой известен тем, что во время активной борьбы за великокняжеский престол в начале XIV века, которую вели Тверское и Московское княжества, он встал на сторону последнего, поддерживая сначала князя Юрия Даниловича Московского (1281 – 1325), потом Ивана Даниловича (Калиту) Московского (1283/1288 – 1340/1341). В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Ивана Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело огромное значение: тем самым митрополит предопределил будущее возвышение Москвы как центра всей России. По совету святителя в Москве в 1325 году была заложена церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, в которой в следующем году он и был погребен. В 1339 году митрополит Петр был причислен к лику святых.

Усиливавшееся на протяжении последующего столетия почитание митрополита Петра способствовало политическому возвышению Московского княжества. В это время создается ряд известнейших его иконописных образов. В процессе сложения композиции высокого иконостаса икона с изображением святителя занимает одно из заглавных мест в деисусном ряду. Скорее всего, образ из хвалынского музея тоже некогда находился в составе деисусного чина иконостаса.

Само произведение представляет собой поясное изображение святителя, слегка развернутого и склонившегося вправо. В левой руке он держит закрытое Евангелие; правая рука развернута в молитвенном жесте. Но изначально это было изображение святого в полный рост, о чем свидетельствует состояние доски. Икону обрезали и надставили снизу и по бокам, что изменило изначальные пропорции произведения. Скорее всего, этот образ, происходивший из древнего иконостаса, прошел реставрацию в старообрядческой мастерской.

Колористическое решение памятника отличается праздничной декоративностью. Весь красочный строй определяет светоносный белый тон саккоса, омофора и клобука. Саккос изукрашен геометрическим узором из красно-зеленых, перекрещенных черными крестами кругов. Фон произведения обильно вызолочен. Лик святителя, в отличие от звенящего колорита облачения, написан в мягких полутонах, которые подчеркивают созерцательное состояние изображенного. Подобные колористические тенденции нарастают в древнерусском искусстве к концу XV века и наиболее ярко представлены в творчестве одного из самых известных иконописцев этого периода – Дионисия (около 1440 – 1502), и художников его круга. Сам Дионисий обращался к образу митрополита Петра, известна житийная икона кисти мастера 1580-х годов из Успенского собора Московского Кремля.

Саратовский зритель имеет уникальную возможность познакомиться с редчайшим произведением, в котором нашли свое отражение страницы истории российской государственности, православной и старообрядческой церквей, а также золотого периода древнерусского иконописания, - сообщает пресс-служба музея.