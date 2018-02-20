"Милый Сашенька" вновь на сцене ТЮЗа Киселева

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"По многочисленным просьбам и обращениям наших зрителей руководство Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва приняло решение восстановить в репертуаре театра спектакль «Милый Сашенька». Роль Петра Ивановича Адуева в спектакле будет исполнять режиссёр-постановщик спектакля, главный режиссёр театра Алексей Логачёв.Премьеру спектакля «Милый Сашенька» зрители увидели весной 2016 года, в роли Петра Ивановича Адуева в постановке блистал заслуженный артист России Илья Борисович Володарский. 2 июля 2017 года театр постигла горькая утрата — Ильи Борисовича не стало. Но осенью 2017 года эту постановку очень ждали Самаре, куда Саратовский ТЮЗ пригласили открывать программу Двенадцатого Всероссийского Фестиваля-лаборатории театров для детей «Золотая Репка». 8 и 9 сентября 2017 года на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького, главный режиссёр театра и постановщик спектакля Алексей Логачёв сыграл роль Петра Ивановича, его актёрская работа получила высокую оценку у фестивального зрителя и критиков. Теперь возможность оценить этот спектакль с новым исполнителем появится и у саратовского зрителя. Спектакль «Милый Сашенька» всё-таки останется в репертуаре Саратовского ТЮЗа и продолжит играться — в память о выдающемся артисте Илье Борисовиче Володарском", - сообщает пресс-служба Саратовского академического ТЮЗа.